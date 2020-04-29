Минстрой России подготовил закон о возвращении жилья семьям репрессированных. Получить жилье он не поможет, считает юрист

29.04.2020, 15:25, Новости дня

Минстрой России опубликовал поправки к Федеральному закону “О реабилитации жертв политических репрессий”, общественное обсуждение законопроекта будет идти до 11 мая. Таким образом министерство исполняет постановление Конституционного суда – тот предписал обеспечить жильем семьи репрессированных.

КС в декабре прошлого года указал на то, что семьи репрессированных, которых отправляли в ссылку во время Большого террора, имеют право на бесплатное жилье в городе, где они проживали на момент ареста члена семьи.

Судьи КС также говорили о том, что на репрессированных не должно распространяться законодательство отдельных регионов и никакие ограничения не должны затруднять процесс компенсации. Например, в Москве сейчас, чтобы получить жилье, необходимо проживать в столице не менее 10 лет и не иметь другого места жительства, – то есть существующий закон не работает.

“Сознательная попытка дождаться, когда эти люди умрут”

По мнению юристов, которые отстаивают право репрессированных на возвращение домой, поправки от Минстроя практически ничего не меняют и не ускоряют процесс получения жилья.

“КС прямо сказал, что порядок предоставления жилья должен быть урегулирован только единым федеральным законом. Вместо этого Минстрой по-прежнему предлагает оставить это регулирование регионам. Это значит, регионы продолжат вводить или сохранять свои собственные ограничения для принятия на жилищный учет жертв репрессий”, – сказал Настоящему Времени Григорий Вайпан, который представлял в суде интересы репрессированных.

В поправках Минстроя нет никакой информации о механизмах финансирования, – видимо, предполагается, что это будет происходить за счет регионов, говорит юрист. Это прямо противоречит постановлению КС, объясняет Вайпан: если проблема должна регулироваться федеральным законом, то и финансирование должно быть из федерального бюджета.

“КС впервые за свою историю написал в решении, что жертвам политических репрессий необходимо возместить вред наиболее полно. Но Минстрой сделал вид, что этого не заметил, в законе вообще ничего нет о приоритете, – объясняет Вайпан. – Это означает, что даже если этих людей поставят на жилищный учет, они все равно будут в общей очереди. А это несколько десятков лет ожидания. То, что предлагает Минстрой, – сознательная попытка дождаться, когда все эти люди умрут”.

Вайпан рассказывает, что в декабре прошлого года его 70-летние доверительницы – Алиса Мейсснер и Евгения Шашева – уже встали в очередь на жилье. Они оказались на 54 000-х местах. Адвокат говорит, что сейчас он и его коллеги готовят свое предложение в правительство России, чтобы добиться исполнения постановления КС и возвращения сотен жертв репрессий домой.