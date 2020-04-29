 

В Минздраве заявили о высокой смертности мужчин от коронавируса

29.04.2020, 15:16, Новости дня

От последствий коронавирусной инфекции мужчины умирают чаще, чем женщины, сообщил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Гендерная характеристика этой инфекции – вопрос, который требует расшифровки, потому что во всех странах данные есть о том, что мужчины чаще умирают, чем женщины от COVID-инфекции», – отметил врач на онлайн-заседании Отделения медицинских наук РАН, передает «Интерфакс».

Эпидемиолог отметил, что пока не ясно, почему так происходит.

Напомним, главный внештатный пульмонолог Минздрава ранее также отмечал, что мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины в соотношении 60% на 40%.



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