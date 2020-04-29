В Подмосковье пресекли незаконную продажу аппаратов ИВЛ

29.04.2020, 15:16, Новости дня

Росздравнадзор по Москве и Московской области пресек незаконную продажу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба ведомства.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с управлением ФСБ по Западному военному округу и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области пресечена незаконная продажа незарегистрированных аппаратов ИВЛ российского производства», – сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования в Раменском был обнаружен склад, где хранились 286 нелегальных аппаратов ИВЛ. Оборудование изъяли и направили на экспертизу.

Кроме того, были задержаны семеро мужчин и женщина, которые занимались продажей незарегистрированного оборудования.

В ведомстве добавили, что предполагаемая сумма реализации аппаратов ИВЛ составила около 70 млн рублей, цена одного аппарата – 700 тыс. рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее МВД сообщило, что в нескольких регионах РФ полиция во время обысков обнаружила и изъяла порядка 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ.