На Украине урезали максимальные зарплаты чиновникам в 26,5 раза

29.04.2020, 15:16, Новости дня

Правительство Украины решило урезать предельные зарплаты чиновникам на период карантина с 1,25 млн гривен (46,3 тыс. долларов) до 47,23 тыс. гривен (1,75 тыс. долларов).

В постановлении правительства Украины говорится, что «в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должны превышать 47 тыс. 230 гривен», передает ТАСС.

Отмечается, что значительная разница между размерами зарплат руководства предприятий государственного сектора и работниками этих компаний в условиях пандемии «вызвал значительный резонанс».

О необходимости снижения верхней планки жалования чиновников заявлял и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В марте 2020 года он предлагал урезать зарплаты руководству госкомпаний в два раза.

В начале года на Украине разгорелся скандал вокруг зарплат и премий министров, так как ряд членов правительства в декабре получили по 100 – 200 тыс. гривен (до 7,4 тыс. долларов) премий.

Рекордсменом оказалось Министерство культуры, где один из чиновников получил полмиллиона гривен. По данным Госстата, в марте средняя заработная плата на Украине составила 11 тыс. 446 гривен (424 доллара).

В данный момент стране введен режим чрезвычайной ситуации, а также до 11 мая действует карантин. По данным минздрава Украины, на 29 апреля в стране подтверждены 9 тыс. 866 случаев заболевания, 1 тыс. 103 человека выздоровели, 250 скончались.