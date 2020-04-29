«В 90-е разбили камнем голову»: Дмитрий Маликов рассказал о нападении хулиганов

29.04.2020, 15:09, Разное

Российский певец Дмитрий Маликов признался, что на одном из его выступлений в 90-е он получили ранение головы. Хулиганы бросили в него камень, по словам исполнителя, из-за обильного кровотечения он находился на грани смерти.

Об этом эстрадный артист пояснил в прямом эфире на своей странице в Instagram-аккаунте. Неприятный инцидент произошел в 90-е во время выступления на стадионе, на концерт мог попасть любой человек, в том числе хулиганы. Рана головы могла привести к трагедии, но, как отметил Дмитрий Маликов, ему быстро оказали медицинскую помощь.

Концерт был невероятно огромным, поэтому, согласно правилам, на мероприятии дежурили сотрудники скорой помощи. Они обработали рану, но отправили певца в больницу, сообщив Дмитрию Маликову, что камень такой величины мог убить его.