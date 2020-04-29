Блокчейн-платформа Павла Дурова получит собственную операционную систему

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29.04.2020, 15:09, Разное

Блокчейн-платформа Павла Дурова TON обзаведется собственной операционной системой для функционирования соответствующего сервиса на разных носителях. Более того, с помощью данного программного обеспечения пользователи смогут провести любую операцию с криптовалютой.
Отметим, что это особенно необходимо для платформы российского программиста, ведь его криптовалюта Gram не так давно под запретом со стороны американских властей. Таким образом, в ближайшее время пользователи смартфонов с ОС Android и iOS смогут установить данную программу себе на устройство. Эксперты уточняют: TON OS является не одним из полноценных вариантов существующих ОС, а неким дополнением, позволяющем девайсам запустить любую программу с технологией блокчейна.

Поначалу все функции ОС были доступны лишь программистам, однако недавно функционал был расширен и для остальных юзеров, подытожили специалисты.



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