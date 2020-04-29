Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

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29.04.2020, 15:08, Новости дня

Белоруссия закупила первую партию нефти в объеме 80 тыс. тонн у Саудовской Ааравии, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Белоруссия закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая», – сказал Тищенко, передает ТАСС.

В марте СМИ писали, что Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия. В апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Этот контракт планируется реализовать до конца 2020 года.



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