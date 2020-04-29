Назван срок появления в РФ теста на антитела к коронавирусу

29.04.2020, 15:08, Новости дня

Тест-система, определяющая нейтрализующие коронавирус антитела в плазме крови, передана для проверки в Росздравнадзор и может быть зарегистрирована уже в пятницу. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сегодня-завтра идут ее испытания, документация уже прошла экспертизу, а сейчас техническое испытание системы. Если все будет в порядке, насколько я знаю, в пятницу речь пойдет, наверное, это будет сделано, она будет зарегистрирована [Росздравнадзором]», – передает ТАСС его слова.

По его словам, данная тест-система предназначена для определения антител, непосредственно нейтрализующих новый коронавирус – это поможет лучше подбирать плазму крови переболевшего человека для использования при терапии заразившихся.

«Другие тест-системы, которые сейчас представлены, выявляют все антитела, которые соответственно взаимодействуют с вирусом. Но взаимодействие еще не есть нейтрализация. Большинство антител во взаимодействии с вирусом ничего плохого ему не делают, даже есть такие антитела, которые при взаимодействии с вирусом могут способствовать его проникновению внутрь наших клеток», – подчеркнул эксперт.

В заключение Гинцбург добавил, что выявляется только наличие тех антител, которые непосредственно нейтрализуют вирус, не дают ему проникнуть в клетки. В этом случае плазма при переливании больному человеку будет полезна.

Как уточняет Росздранадзор, для проверки качества и соответствия заявленному действию тест-система была передана еще 24 апреля. В настоящее время тест-система проходит испытания во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медицинской техники Росздравнадзора.

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