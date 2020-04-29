Раскрыт размер зарплат российских космонавтов

29.04.2020, 15:08, Новости дня

Кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Я могу сказать диапазон. Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, те люди, которые зачислены в отряд, получают до 100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» его слова в ходе онлайн-лекториума в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена».

Космонавт добавил, что зарпалата также зависит от стажа работы, опыта полетов, ученых степеней и должности.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о зарплатах пилотов самолетов и космонавтов в 2019 году. Кроме того, ранее эксперты назвали критерии отбора новых российских космонавтов.