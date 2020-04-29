Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

29.04.2020, 15:07, Разное

В РФ за последние сутки выявили 5 841 новый случай заражения коронавирусной инфекций. Общее число заболевших составляет 99 399 человек, сообщили в оперативном штабе правительства.

При этом накануне в РФ были зафиксированы суточные рекорды по числу выздоровевших (1830 человек) и по числу летальных случаев (108 погибших — из них две третьих в Москве).

Последние четыре дня число новых случаев превышало 6 тысяч, в том числе 27 апреля их зафиксировали больше всего с начала вспышки (6411 случаев). По общему числу заболевших РФ остается на восьмом месте в мире — перед ней Турция и Германия.

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