Фрик Солнцев набросился на Тодоренко: Перед нами обыкновенная свинья!

29.04.2020, 15:00, Разное

Не остался в стороне и шоумен, звезда скандально известного телепроекта “Дом-2” Рустам Солнцев. Для начала он откровенно заявил, что презирает таких людей, как Регина Тодоренко. По его мнению, они оторваны от реальной жизни. “Эти хорошо устроившиеся в жизни люди, которые не привносят в социокультурное пространство ничего, кроме своей фальши, мне уже давно надоели. Это самоназначенные звезды, которые строят из себя святош, но в тот момент, когда их копеечная золотая оболочка сползает, вдруг оказывается, что перед нами обыкновенная свинья! Да еще и ненавидящая окружающих”, – обрушился на телеведущую Рустам.

Он убежден, что в столь скользкой теме, как домашнее насилие, не бывает двух мнений – жертв надо защищать. “А Регина, будучи сама женщиной и матерью, по сути оправдывает людей, которые поднимают руку на женщин. Ну нельзя так!” – осудил Тодоренко Солнцев.

По мнению шоумена, Регина изображает из себя святошу, но на самом деле такой не является. “Кстати, таких персонажей у нас целый склад. Нюша, Брежнева, Седокова, какая-нибудь Зара… Я этих всех коров терпеть не могу”, – высказался Рустам в разговоре с “Собеседником”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Апр 2020 в 2:37 PDT

Отметим, что и у себя на страничке в “Инстаграм” фрик из “Дома-2” довольно жестко прошелся по Регине Тодоренко, назвав ее фальшивой насквозь выскочкой. “Будем честными, вы вообще знали некую мадам Тодоренку до позавчерашней истории? Вот и я нет”, – приложил ведущую Рустам Солнцев.

Напомним, на днях в интервью Регина Тодоренко заявила, будто женщины сами виноваты в том, что их бьют мужья. Также популярная ведущая осудила представительниц прекрасного пола, которые выставляют напоказ проблемы в личной жизни. В результате разразившегося скандала Регина Тодоренко лишилась как минимум двух больших контрактов и звания “Женщина года”.