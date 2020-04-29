Озвучено возможное название Geely GY11 для России

29.04.2020, 14:58, Новости дня

Совсем недавно в Сети опубликовали снимки нового купеобразного кроссовера Geely FY11, который поступит в продажу в скором времени.

Вместе с тем пользователям стало доступно изображение сертификата, на котором можно рассмотреть финальное название автомобиля для рынка России. В частности, покупатели смогут приобрести новинку Azkarra, что означает «быстрый». Однако некоторые издания уверены, что в дальнейшем автомобиль будет доступен под привычным названием Atlas.

Представители бренда пока не комментируют ни одну из озвученных версий. Вместе с тем модель построена на архитектуре CMA. Под капотом кроссовера на китайском рынке установлен 1,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 177 л.с. Также имеется версия с 2-литровым мотором на 238 л.с. мощности.