Genesis готова презентовать кроссовер GV70

29.04.2020, 14:58, Новости дня

Премиальный бренд Genesis в скором времени официально представит публике новую модель паркетника Genesis GV70.

В свою очередь, премьера автомобиля состоится в октябре текущего года. Из характеристик и габаритов следуют, что ближайшими конкурентами на рынке являются немецкие модели Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Заявлено, что здесь разработчиками установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 304 л.с. Кроме того, покупателям также будет доступна модификация с 3,5-литровым мотором на 380 л.с. мощности.

Еще в марте состоялся выход обновленного премиального седана G80, который значительно превосходит по многим параметрам предшествующую версию. Точные сроки выхода нового кроссовера пока не сообщаются.