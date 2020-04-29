 

112 – грузинский депутат рассказал, каким в Грузии видят будущее Саакашвили

29.04.2020, 14:55, Новости дня

Депутат грузинского парламента Валери Гелашвили назвал Михаила Саакашвили преступником и попросил не назначать его на пост вице-премьер-министра Украины. В эфире канала «112 Украина» народный избранник заявил, что Саакашвили должен находиться в грузинской тюрьме, а не на руководящих должностях.


Reuters

Грузинские политики и грузинский народ просят учитывать их мнение и не назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат парламента Грузии из фракции «Грузинская мечта» Валери Гелашвили.

«Я Саакашвили знаю очень близко, потому что я был в парламенте 2003 года, но не в правящей партии, а в оппозиции. Когда Саакашвили решил забрать у меня имущество, как у других людей Грузии, я публично его критиковал, за что был публично избит в центре Тбилиси. Партия президента Зеленского называется «Слуга народа», и моя просьба — учитывать мнение грузинского народа, что это человек-криминал, преступник Грузии, и нельзя его избирать на такой пост», — заявил политик.

«Я знаю, что в Литве его обследовали. В заключении сказано, что у Саакашвили маниакальная шизофрения. Он неадекватный человек», — добавил депутат.

Он также заявил, что Саакашвили должен сидеть в тюрьме в Грузии, потому что «очень много натворил в стране».

«До сих пор люди не могут вернуть своё имущество, потому что он очень много имущества забрал у грузинских бизнесменов. И до сих пор правительство не может справиться, чтоб вернуть, потому что очень большие суммы, которые он забрал. Эти претензии не личного характера», — рассказал Гелашвили.

По его словам, человек, который уже избирался на Украине и получил 0,4% голосов, не может быть назначен вице-премьер-министром.

«Конечно, это решение украинского народа, но мы хотели бы Саакашвили передать грузинским правоохранителям, чтоб его осудили и посадили», — подытожил политик.



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