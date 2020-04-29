Independent – коронавирус унёс уже больше американских жизней, чем война во Вьетнаме

29.04.2020, 14:55, Новости дня

Количество умерших от коронавирусной инфекции в США перевалило за 58300, превысив таким образом потери Америки во Вьетнамской войне, пишет The Independent. Как подчёркивается в материале издания, на данный момент число заразившихся коронавирусом американцев оценивается в более чем 1 миллионов человек, что составляет почти треть от всех заражённых в мире.



Reuters

Количество погибших от коронавируса американцев перешло за отметку 58300, превысив потери США во Вьетнамской войне, пишет The Independent. Как подчёркивает журналист британского издания, за три месяца пандемия унесла больше американских жизней, чем за «более двух десятилетий» операции во Вьетнаме, где Соединённые Штаты потеряли погибшими 58200 человек.

За «самый смертоносный год» Вьетнамской войны — 1968 — погибли более 17000 американских военнослужащих, из которых 246 были убиты 31 января, ставшее самым тяжёлым для Америки днём конфликта; между тем, коронавирус в самые тяжёлые дни пандемии уносит более 2000 американских жизней в день, говорится в материале The Independent. По данным британской газеты, Университет Джона Хопкинса сообщил, что во вторник общее количество заражённых в США превысило 1 миллионов человек.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на пресс-конференции в понедельник на вопрос журналиста о том, «заслуживает» ли он переизбрания, если за шесть недель пандемии погибло больше американцев, чем за всё время Вьетнамской войны, признал, что Америка «потеряла много людей», но напомнил, что по изначальным прогнозам от коронавируса должно было умереть более 2 миллионов американцев, тогда как при нынешней динамике общее число умерших достигнет от 60 до 70 тыс.

Как напоминает обозреватель The Independent, Трамп в ходе нынешнего кризиса неоднократно сравнивал себя с «президентом военного времени», которому приходиться бороться с «невидимым врагом».



США значительно опередили все остальные страны по смертности от коронавируса, и на данный момент почти треть всех заражённых и более четверти всех погибших от вируса в мире составляют американцы, пишет журналист. На фоне «резкого роста» числа умерших страна пытается решить проблему недостаточной скорости тестирования на коронавирус, отмечает он.