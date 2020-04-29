 

В мае может состояться презентация смартфона Vivo G1 с процессором Samsung Exynos 980

29.04.2020, 14:53, Разное

Инсайдер опубликовал данные и технические характеристики смартфона Vivo G1. Устройство, которое должны презентовать уже в мае, получит процессор Exynos 980 от Samsung.
По имеющейся информации, работать этот чип будет при помощи 8 Гб оперативной памяти. Объём же основного дискового хранилища для установки приложений и медиафайлов составит 256 Гб. В качестве операционной системы выступит Android 10, который получит фирменную графическую оболочку Vivo FuntouchOS 10. Размер экрана у новинки равен 6,44 дюйма, а качество воспроизведения AMOLED-матрицы соответствует стандарту Full HD+. За защиту аппарата от физического взлома отвечает сканер опечатка пальца, расположенный под панелью дисплея. Мощность заряда аккумуляторной батареи составляет 4 500 мАч. При этом гаджет поддерживает 18-ваттную функцию быстрой зарядки. Кроме того, пользователям станет доступна беспроводная сетевая технология 5G.

Не менее привлекательной для покупателей окажется основная камера смартфона Vivo G1, состоящая из четырёх модулей. Её основная линза имеет разрешение 48 Мп, вспомогательные же, предназначенные для макросъёмки, оптических задач и регулировки глубины резкости, составляют 8, 2 и 2 Мп. Фронтальный объектив также высокопроизводителен, его качество равняется 32 Мп.



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