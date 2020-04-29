Мнения: Мы у подножия страшной горы?

29.04.2020, 14:53, Новости дня

Я сейчас постараюсь очень осторожно, со множеством оговорок, написать этот пост, а вы читайте его, пожалуйста, тоже очень осторожно. Итак. Мы первыми в РФ провели своим сотрудникам массовый тест на антитела (кроме медиков и военных).

Я сейчас постараюсь очень осторожно, со множеством оговорок, написать этот пост, а вы читайте его, пожалуйста, тоже очень осторожно. Итак. Мы первыми в РФ провели своим сотрудникам массовый тест на антитела (кроме медиков и военных).

Мы надеялись, что такое тестирование позволит нам выявить переболевших и имеющих иммунитет. И вот именно эти люди будут работать, пока мы изолируем тех, кто не болел. Результат нас потряс. Из 162 человек переболевших и имеющих иммунитет нет НИ ОДНОГО.

Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Еще раз. ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.

При этом мы с самого начала эпидемии предпринимали меры предосторожности, сильно превышающие установленные правила.

Еще до всякой официальной изоляции мы отменили все командировки, все, даже частные, выезды сотрудников за границу, минимизировали количество съемок, отправили на удаленку всех, кто не должен физически находиться в аппаратных и студиях, постоянно тестировали сотрудников, изолировали не только тех, у кого мазок показал ковид, но и всех с клиническими проявлениями ОРВИ и тех, кто контактировал с ними. Потому что в каждом случае ОРВИ мы видим потенциальный ковид.

И вот у нас – десять процентов. Я не люблю сенсации и истерики. Но мне сложно не думать о том, что такая ситуация, вероятно, не только у нас. Просто другие компании еще не проводили такие массовые тесты на антитела. Я прошу специалистов прокомментировать эти наши цифры, объяснить нам, что это значит.

Если столько заболевших и ни одного переболевшего с иммунитетом – значит ли это, что мы у подножия страшной горы?

Если столько заболевших и, слава Богу, ни одного погибшего, значит ли это, что смертность от короны сильно ниже, чем принято думать? Дайте нам ответы, пожалуйста.

И еще раз всем – пожалуйста, сидите дома!

Источник: Телеграм-канал Маргариты Симоньян

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