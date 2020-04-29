Владимир Соловьев в прямом эфире познакомился с сыном Ксении Собчак

29.04.2020, 14:53, Разное

Известный телеведущий Владимир Соловьев познакомился с сыном своей коллеги Ксении Собчак. Произошло это во время проведения прямого эфира, в котором общались знаменитости.

В онлайн-режиме Ксения Собчак и Владимир Соловьев обсудили последние новости, которые касались покупки нынешней супругой режиссера Константина Богомолова доли в краболовном предприятии в дальневосточном регионе. Бывшая кандидатка на пост главы российского государства призналась собеседнику, что достаточно плохо разбирается в этом деле, но хочет понять его и разобраться во всех тонкостях.

В беседу журналистов вмешался трехлетний сын Ксении Собчак Платон, который приглашал мать посмотреть вместе с ним музыкальное выступление по телевизору. Она была вынуждена отказать ребенку, пообещав прийти немного позже. Тем не менее, Платон успел попасть в кадр и очень понравился Владимиру Соловьеву. Ведущий поздоровался с мальчиком и назвал его красивым, добавив, что отпрыск коллеги является тезкой его внука. «У нас есть общее. Это немало для начала», – заявила Ксения Собчак. Помимо того, журналист дал согласие посетить в качестве гостя авторскую программу собеседницы «Осторожно, Собчак!», хотя прежде отвечал отказом на участие в стримах популярных блогеров.

Ранее Ксения Собчак подвергла критике востребованные на карантине развлечения звезд. По собственному признанию, она остерегается листать ленту новостей в личном Instagram-аккаунте, также ее удивляет все то, что публикуют многие другие люди. Они, в частности, купаются в макаронах, отрезают волосы, нарядно одеваются для выноса мусора, что возмутило Собчак.