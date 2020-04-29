Число заболевших коронавирусом медиков выросло в России

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29.04.2020, 14:53, Новости дня

В РФ растет число заболевших коронавирусом медиков, За весь от инфекции погибли более 70 медработников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Умирают медики, к сожалению, и у нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях», – цитирует РИА «Новости» Брико. 

По его словам, российские врачи опубликовали в Сети фамилии коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем значатся более 70 фамилий. 

Ранее Минздрав подписал соглашения с 68 российскими регионами о начислении дополнительных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. 



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