Число заболевших коронавирусом медиков выросло в России

29.04.2020, 14:53, Новости дня

В РФ растет число заболевших коронавирусом медиков, За весь от инфекции погибли более 70 медработников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Умирают медики, к сожалению, и у нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом прежде всего в медицинских организациях», – цитирует РИА «Новости» Брико.

По его словам, российские врачи опубликовали в Сети фамилии коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем значатся более 70 фамилий.

Ранее Минздрав подписал соглашения с 68 российскими регионами о начислении дополнительных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.