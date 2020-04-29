Осужден призывавший вступать в ИГ дагестанский блогер

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29.04.2020, 14:53, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«Приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима», – сообщили в суде, передает ТАСС.

В феврале 2020 года Мирзеханов признался, что участвовал в деятельности ИГ и оформил явку с повинной.

Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», и хотя это дело в отношении него было прекращено, он был арестован на два месяца Мещанским судом Москвы по подозрению в терроризме. Показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных. По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».



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