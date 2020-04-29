 

Киев потребовал от ОБСЕ сделать приоритетной тему ситуации в Черном и Азовском морях

29.04.2020, 14:48, Новости дня

Украина считает, что в рамках ОБСЕ нужно начать «тщательное обсуждение» ситуации с безопасностью в Черном и Азовском морях, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, председательствующий на открытии Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

«Позвольте мне кратко изложить приоритеты украинского председательства на протяжении весны и лета. Я должен начать с ситуации c безопасностью в Черном и Азовском морях, которая характеризуется продолжающейся милитаризацией и препятствием на пути свободы международного судоходства. Нам нужно начать тщательное обсуждение этого вопроса на форуме», – передает его заявление ТАСС.

Кулеба также заявил, что считает необходимым обсудить также проблему пандемии коронавируса, «гибридные угрозы» и деятельность частных военных компаний.

Украина является председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ.

В апреле сообщалось, что подразделения морской пехоты ВСУ провели учения в акватории Черного моря – проводились стрельбы и высадка десанта на побережье.



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