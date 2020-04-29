 

В Минздраве сказали, сколько человек могут заразиться от одного носителя

29.04.2020, 14:48, Новости дня

Инфицированный коронавирусом человек может заразить от двух до четырех людей, этот показатель выше, чем у сезонного гриппа, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей. Сезонный грипп имеет индекс воспроизводим ости около 1,5%», – передает слова Брико ТАСС.

Он добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ не вышла на плато.

«Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился, да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Поэтому здесь тоже тенденции, все-таки, к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», – сказал Брико.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин подчеркнул, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить.



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