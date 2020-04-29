 

Украина и Венгрия создали виртуальную точку соединения реверса газа

29.04.2020, 14:30, Новости дня

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии создали на границе единую виртуальную точку соединения «Берег», сообщила пресс-служба «Оператора ГТС».

«В результате интенсивных трехмесячных переговоров и после приведения в соответствие нормативных требований «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили новое соглашение о взаимодействии», – сообщается на сайте оператора.

В частности, предполагается объединение двух существующих точек межгосударственного соединения – «Берегово DN1400» и «Берегдароц DN800» – в единую виртуальную точку соединения двух систем «Берег», которая вступает в силу с 1 мая. 

Отмечается, что такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей. 

«Уже забронированные мощности пользователей сетей по точкам межгосударственного соединения «Берегово» и «Берегдароц» будут автоматически перенесены на мощности новой виртуальной точки межгосударственного соединения «Берег», а пользователи сети получат оповещения о ранее забронированных мощностях», – говорится в сообщении.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.



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