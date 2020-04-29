Пользователи заставили Apple заплатить $18 млн за сломанный FaceTime

29.04.2020, 14:30, Разное

Американский бренд Apple заплатит 18 миллионов долларов для урегулирования дела по обвинению фирмы в намеренной поломке FaceTime на iOS 6. Иск против «купертиновцев» подали пользователи еще три года назад.

Представители Apple используют пиринговое прямое соединение для вызовов FaceTime, а также иной способ с применением сторонних ресурсов. При этом корпорации из США в связи с патентным разбирательством с VirnetX, которое связано с пиринговой технологией, пришлось больше полагаться на иные серверы, что обошлось американской компании в огромную сумму денежных средств. В результате такой деятельности IT-гигант презентовал новый пиринговый механизм в операционной системе iOS 7, но истцы на основе показаний в рамках дела, касающегося VirnetX, сообщали о преднамеренной поломке Apple приложения, чтобы юзеры, тем самым, обновляли собственные платформы.

В AppleInsider заявили, что на компанию подали в суд из-за слов некоего ее работника, который ранее в обращении к клиентам сказал, что его коллеги в шестой версии «операционки» выполнили действия для уменьшения использования ретраслятора, который, в свою очередь, активно применялся. «Мы сломали iOS 6, и теперь обновление до iOS 7 — единственный способ принудить FaceTime вновь заработать», отметил он. «Яблочная» фирма заплатит 18 миллионов долларов, но ни один из истцов не получит крупную сумму, пользователю причитается не больше трех долларов за каждый пострадавший девайс. Компенсацию можно увеличить лишь в том случае, если некоторые из них попросят дополнительные выплаты.