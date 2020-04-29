МОТ предсказала более 300 млн человек потерю работы из-за пандемии

29.04.2020, 14:30, Новости дня

В результате пандемии коронавируса работу потеряют более 300 млн человек, 1,6 млрд лишатся средств к существованию, говорится в третьем докладе Международной организации труда (МОТ) в связи с пандемией.

По предыдущим оценкам МОТ, ограничительные меры на фоне распространения коронавируса будут способствовать сокращению рабочего времени во всем мире на 6,7%. Из-за этого 195 млн человек потеряют свою работу на полную ставку, информирует РИА «Новости».

Теперь же МОТ прогнозирует, что до июля 2020 года работу на полную ставку потеряют уже 305 млн человек.

При этом 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, то есть почти половина глобальной рабочей силы, лишатся всех средств к существованию. Объясняется это ограничительными мерами в сфере их деятельности или тем, что они работают в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях.

По всему миру, по оценкам организации, более 436 млн предприятий сталкиваются с высокими рисками серьезных сбоев в работе, в том числе около 232 млн в оптовой и розничной торговле, 111 млн в обрабатывающей промышленности, 51 млн в сфере жилищного строительства и общественного питания и 42 млн в сфере недвижимости и других видов предпринимательской деятельности.

На фоне этого МОТ призвала к принятию срочных мер, направленных на поддержку работников и предприятий, особенно малых, занятых в неформальном секторе экономики, а также других уязвимых групп населения.

В рамках этих мер, отмечает организация, необходимо создание большого числа рабочих мест и более активная политика в области занятости и социальной защиты.

В РФ число безработных достигло 950 тыс. человек, в последний месяц это число сдержанно растет в пределах прогнозов Минтруда.