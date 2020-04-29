Дарья Мороз отказалась рассказывать о новом возлюбленном

29.04.2020, 14:30, Разное

Российская актриса Дарья Мороз поговорила в прямом эфире с коллегой Агатой Муцениеце, рассказав о личной жизни, отношениях с дочерью и участию в танцевальных проектах.

Дарья Мороз положительно высказалась о популярной передаче «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Отечественная знаменитость отметила, что благодаря танцам она борется с плохим настроением и апатией, которые иногда появляются в период пандемии коронавируса. Поддержку звезде оказывает дочь Анна, а бывший супруг артистки режиссер Константин Богомолов не решается комментировать участие экс-возлюбленной в проекте. При этом после развода они смогли сохранить хорошие отношения ради общего воспитания дочери. Анна проживает с родной матерью, но часто приходит в гости к родителю. Именно у него она ныне временно находится, но против этого Дарья Мороз ничего не имеет, так как отец следит за учебой Анны и ее усилиями в выполнении домашних заданий.

Во время беседы с Агатой Муцениеце, актриса заявила, что в настоящее время ее сердце занято, но отказалась подробно рассказывать об этом, считая отношения личным делом. Ныне все мысли российской актрисы сосредоточены на «Танцах со звездами». Ранее Мороз и ее партнер Святослав Герасимов покинули передачу в связи с недобором баллов. При этом уже в следующем выпуске шоу фанаты помогли паре добиться победы в SMS-голосовании.