 

Зеленский призвал Минздрав Украины не уменьшать количество тестирований на COVID-19 в выходные и праздничные дни

29.04.2020, 14:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения страны не уменьшать количество тестирований на COVID-19 в выходные и праздничные дни. Об этом 29 апреля сообщает сайт главы государства.

По словам Зеленского, грядущие майские праздники требуют соблюдения правил и со стороны власти, и со стороны общества.

“В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не “теряли” новых больных, а впоследствии не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается лишь для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы”, – подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса отметил, что у всех 11 граждан, умерших за последние сутки, были обнаружены серьезные сопутствующие заболевания – в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими – что осложнило ход COVID-19 и привело к смерти пациентов.

27 апреля Зеленский заявил, что в Украине будут проводить не меньше 10 тыс. ПЦР-тестов в день.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3,1 млн человек, из них более 217 тыс. умерли, а 935 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 29 апреля от коронавируса в Украине умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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