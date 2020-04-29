Кабмин назначил главой налоговой службы бывшего заместителя руководителя ведомства Любченко

29.04.2020, 14:25, Новости дня

Кабинет Министров на заседании 29 апреля назначил главой Государственной налоговой службы Украины экс-заместителя руководителя Государственной налоговой администрации (ГНА) Алексея Любченко, сообщил в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании.

Во время телевизионной трансляции заседания назначение на обсуждали. Кабмин принял ряд кадровых решений пакетно, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Перед голосованием Гончаренко только поинтересовался, почему конкурс на должность председателя налоговой провели всего за день.

“Как за один день может состояться нормальный конкурс, где будет избран профессиональный и честный человек?” – спросил депутат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что такая упрощенная процедура назначения предусмотрена только на период карантина и в течение 30 дней после него (она прописана в изменениях в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля).

Любченко родился в 1971 году в Черкасской области. Окончил Киевский государственный экономический университет, кандидат экономических наук. В налоговых органах работает с конца 1990-х. Был на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации в Кировоградской и Черкасской областях. В 2009 году Любченко занял должность заместителя председателя ГНА и остался на ней после избрания Виктора Януковича президентом. Заместителем руководителя налоговой Любченко был до 2011 года.

Предыдущих глав Государственной налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова Кабмин уволил 24 апреля. Они рассказали, что их не предупредили об увольнении и не объяснили причин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя причины увольнения глав таможенной и налоговой служб, заявил о плохих показателях по поступлениям в государственный бюджет.

25 апреля Кабинет Министров Украины объявил об открытии вакансии главы налоговой, заявки принимались до 27 апреля. Прием заявок на должность главы таможни пока не начался. Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что руководители ведомств будут назначены только на время карантина, он пообещал, что после отмены ограничений в стране проведут новый полноценный конкурс.

Посольства ЕС и США заявили, что пристально следят за назначением глав таможни и налоговой службы. Дипломаты призвали придерживаться честных и конкурентных процедур.