Кабмин предлагает Раде амнистию, которая может коснуться 3009 осужденных

29.04.2020, 14:25, Новости дня

Согласно законопроекту об амнистии, который внес на рассмотрение Верховной Рады Кабинет Министров Украины, освободить предлагается 3009 человек. Об этом указано в пояснительной записке к законопроекту, текст которого опубликован на сайте парламента.

В Раду проект закона передали 27 апреля.

“По состоянию на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 942 лица. В случае принятия проекта закона предварительно подлежат освобождению 3009 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие”, – говорится в записке.

В ней отмечается, что еще 100 осужденным могут сократить срок отбывания наказания вдвое. Речь идет о людях, которые не совершили тяжких преступлений.

Таким образом, амнистировать из-за COVID-19 могут девять процентов осужденных.

29 апреля законопроект об амнистии передан для ознакомления народным депутатам.

О том, что правительство 24 апреля утвердило законопроект об амнистии, сообщал депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина. По его словам, документ предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32 942, находящихся в тюрьмах.

В июле 2016 года Верховная Рада приняла закон об амнистии осужденных, которые относятся к незащищенным категориям: несовершеннолетних, женщин, мужчин с маленькими детьми, лиц с инвалидностью. Под амнистию также попадали участники АТО, которые осуждены за нетяжкие преступления. Документ был ветирован в августе того же года тогдашним президентом Петром Порошенко. В 2017-м парламент принял закон с поправками главы государства, он вступил в силу в сентябре того же года.

На данный момент это последняя амнистия, которая проводилась в Украине.

В Украине по состоянию на 29 апреля от COVID-19 умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.