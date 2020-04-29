Куранты Астраханского кремля остановились из-за самоизоляции часовщика

29.04.2020, 14:20, Новости дня

Введенные из-за коронавируса ограничения остановили старинные часы на колокольне Астраханского кремля — отвечающий за работу курантов часовщик сейчас находится на самоизоляции.

"Их пока некому обслуживать. Все сотрудники в апреле ушли на изоляцию в связи с карантином. Как только Кремль даст команду выйти на службу, то часовщик вернется и продолжит с ними заниматься", — рассказал ТАСС настоятель Успенского собора отец Дионисий.

По его словам, механизм часов нужно заводить вручную несколько раз в неделю. Работа часов зависит от единственного часовщика, работающего при Успенском соборе, так как других специалистов по обслуживанию таких раритетов в регионе нет.

Нынешняя колокольня Астраханского кремля была сооружена в 1910 году. В 1912 году на нее были установлены башенные часы, сделаны в 1886 году в Санкт-Петербурге на часовой фабрике Ф. Винтера. Куранты имеют четыре стеклянных циферблата и плоский колокол. Два раза в день — в 12 и в 18 часов — часы играют мелодию "Славься" М. И. Глинки. Кроме того, они отбивают каждую четверть часа и каждый час.