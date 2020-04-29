Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

29.04.2020, 14:20, Новости дня

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК. Глава государства отметил, что эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. В частности, распространение коронавируса и ограничительные меры снизили темпы мирового экономического развития, сократили мировой ВВП.

"Спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", — сказал Путин.