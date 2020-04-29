США потратит часть программы сдерживания России на стену вдоль границы с Мексикой

29.04.2020, 14:20, Новости дня

США решило направить деньги, предназначенные на строительство объектов для сдерживания России, на постройку стены на границе с Мексикой.

В целом по плану Минобороны США необходима реализация 19 проектов в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы по программе "Европейская инициатива сдерживания". Это следует из пояснительной записки министра обороны Марка Эспера.

Из этой программы стоимостью $1 миллиард будет переведено $274 миллионов в строительный департамент США для строительства стены на границе с Мексикой. Ранее свыше $770 миллионов из этой программы уже было направлено на постройку стены. В целом в ближайшее время Пентагон направит в стройдепртамент $545,5 миллиона.

Длина новых участков стены между США и Мексикой составляет почти 200 километров, сообщил в феврале 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с представителями пограничной службы страны. По его словам, к концу 2020 года планируется возвести еще порядка 650 километров.

Хозяин Белого дома также отметил, что за последнее время "случаи незаконного пересечения американо-мексиканской границы упали на 75%".

В ноябре 2019 года Трамп подписал временный бюджет страны, чтобы избежать шатдауна. Демократы выступают против планов Трампа увеличить расходы на постройку стены.

Ранее администрация президента планировала перенаправить еще около $4 миллиардов Пентагона на строительство стены с Мексикой. Эти средства станут дополнением к уже более чем $7 миллиардам, которые администрация планирует перенаправить с других статей Пентагона.

В июле 2019 года апелляционный суд оставил в силе решение о запрете использования средств Министерства обороны США для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, после того как проиграл борьбу с контролируемой демократами палатой представителей. Это давало возможность привлечь из госбюджета до $8,1 миллиарда на строительство стены. Эти деньги включают $3,6 миллиарда из фондов военного строительства, $2,5 миллиарда из средств Минобороны, выделенных на борьбу с наркотиками, и $600 миллионов из конфискационного фонда министерства финансов.