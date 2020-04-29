МЧС рассказало, как не надо есть чипсы и сухарики во время эпидемии коронавируса

29.04.2020, 14:18, Разное

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу, например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки», – говорится в рекомендациях специалистов МЧС.

Также ведомство рекомендует пореже прикасаться к любым поверхностям и предметам в общественных местах и советуют почаще пользоваться антисептиками для рук. Также рекомендуется держать при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток и всегда прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании. «Использованную салфетку сразу нужно выбросить, не используйте ее повторно», – говорится в рекомендациях.

Ранее спасатели призвали россиян не носить защитную маску на улице, чтобы по возможности дышать свежим воздухом. Защита необходима в местах большого скопления людей: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Маска также необходима при уходе за близкими, болеющими ОРВИ или имеющими симптомы COVID-19, сообщили в МЧС.