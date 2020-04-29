Путин оценил влияние коронавируса на российскую и глобальную энергетику

29.04.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.

«В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», – сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент отметил негативную роль коронавируса в этой ситуации. «Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», – указал Путин, передает РИА «Новости».

В этой связи глава государства сообщил о необходимости обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭКа. «Н наша главная, общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы», – сообщил Путин.

Также, по его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, «необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+». «Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места», – сообщил Путин, передает ТАСС.

Ранее международное ценовое агентство Argus сообщило, что низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле приведут к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель.

В Минэкономразвития сообщали, что из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта.