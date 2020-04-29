 

Путин оценил влияние коронавируса на российскую и глобальную энергетику

29.04.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.

«В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», – сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Президент отметил негативную роль коронавируса в этой ситуации. «Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», – указал Путин, передает РИА «Новости».

В этой связи глава государства сообщил о необходимости обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭКа. «Н наша главная, общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы», – сообщил Путин.

Также, по его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, «необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+». «Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места», – сообщил Путин, передает ТАСС.

Ранее международное ценовое агентство Argus сообщило, что низкие цены на нефть российской марки Urals в апреле приведут к тому, что доходность от ее экспорта для добывающих компаний будет отрицательной и составит минус 3 доллара за баррель.

В Минэкономразвития сообщали, что из-за ограничений разных стран в связи с коронавирусом в марте снизился внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Нештатная ситуация произошла на российском спутнике связи

15.04 / Лавров пообещал не оставлять без внимания просьбы к РФ о помощи

01.04 / Как и для кого будет работать приложение по контролю за перемещениями в Москве

14.04 / Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

29.04 / Раскрыты технические характеристики модели Volkswagen T-Roc R

29.03 / Филиппины: в результате крушения самолета погибли восемь человек

20.04 / Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая – Кабмин Украины

24.04 / Российский фондовый рынок открылся снижением

09.04 / Мелания Трамп побеседовала с первыми леди Италии и Японии

04.04 / В правительстве отказались сокращать бюджетные расходы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска