Минздрав анонсировал скорое начало клинических испытаний вакцины от коронавируса

29.04.2020, 14:16, Новости дня

Вакцину от коронавируса в РФ разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время, информирует Минздрав.

«Разработкой вакцины от коронавируса в РФ занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, не исключено, что вакцина появится до конца текущего года», – передает РИА «Новости» заявление Минздрава.

Отмечается, что в перечень перспективных вакцин, составленных ВОЗ, включены девять российских разработок.

Минздрав также отмечает, что при бессимптомном течении коронавируса никакая терапия не требуется, но карантинные меры нужно соблюдать обязательно.

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что сроки создания вакцины против коронавируса спрогнозировать сложно, однако ее появление возможно к концу года. По его словам, это оптимистический прогноз.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин против коронавируса.