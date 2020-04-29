Оксфордский университет надеется разработать вакцину от коронавируса к сентябрю

29.04.2020, 14:13, Новости дня

В глобальной гонке за вакциной от коронавируса Оксфордский университет совершил рывок вперед.

Испытания на людях уже идут, и ученые выражают надежду на то, что вакцина будет широко доступна к сентябрю.

Ранее университетская лаборатория разработала технологию для создания вакцин от других заболеваний, в том числе близких к COVID-19, что дало ей фору.

«Лично я очень верю в эту вакцину, потому что уже использовала эту технологию раньше», – заявила профессор вакцинологии Сара Гилберт.

Для вакцины используется генетический материал коронавируса, который вводится в вирус обычной простуды, предварительно нейтрализованный, чтобы он не мог распространяться среди людей. Модифицированный вирус имитирует COVID-19, мобилизуя иммунную систему на борьбу с самозванцем, таким образом обеспечивая защиту от настоящего коронавируса.