 

Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas

29.04.2020, 14:09, Разное

Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas. Они опубликовали снимок того, как C/2019 Y4 распалась на части.
Представители NASA рассказали о завершении жизненного цикла кометы Atlas. Специалисты вели наблюдение за ней на протяжении нескольких месяцев, но 11 апреля астроном Хосе де Кейроз, занимающийся данной наукой на любительском уровне, обнаружил, что объект начал разрушаться. После этого при помощи телескопа “Хаббл” специалисты вели наблюдение за космическим телом, а к концу месяца зафиксировали его разрушение. При этом ледяной осколок распался, по меньшей мере, на 30 частиц, и размер отдельных достигал нескольких метров в диаметре.

В настоящее время учёные изучают явление, которое удаётся зафиксировать при помощи фотоаппаратуры очень редко. Сейчас научные работники исследуют полученные кадры, позволяющие понять многое о природе комет и их финальной стадии существования.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Дачник из Подмосковья увез свой дом в лес и оставил открытым для всех

16.04 / Названы лучшие компоненты для витаминного чая при вирусах

12.04 / Мнение: Сталин и копирайт

29.03 / Медсестру из больницы в Коммунарке поразила решительность Владимира Путина при обходе клиники

04.05 / Мнение: Письмо: “Не хочу быть лужей”

18.04 / В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

13.04 / Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

12.04 / Мнение: Сюрпризы мужу устраивала по его интересам

27.04 / Милла Йовович на ломаном русском рассказала о своем способе выращивать рассаду

07.04 / Мнение: Зарплаты врачей в новой больнице, бесплатное банкротство и жилищный фонд России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска