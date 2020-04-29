Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas

29.04.2020, 14:09, Разное

Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas. Они опубликовали снимок того, как C/2019 Y4 распалась на части.

Представители NASA рассказали о завершении жизненного цикла кометы Atlas. Специалисты вели наблюдение за ней на протяжении нескольких месяцев, но 11 апреля астроном Хосе де Кейроз, занимающийся данной наукой на любительском уровне, обнаружил, что объект начал разрушаться. После этого при помощи телескопа “Хаббл” специалисты вели наблюдение за космическим телом, а к концу месяца зафиксировали его разрушение. При этом ледяной осколок распался, по меньшей мере, на 30 частиц, и размер отдельных достигал нескольких метров в диаметре.

В настоящее время учёные изучают явление, которое удаётся зафиксировать при помощи фотоаппаратуры очень редко. Сейчас научные работники исследуют полученные кадры, позволяющие понять многое о природе комет и их финальной стадии существования.