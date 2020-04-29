В Тверской области опекунша убила 1,5-годовалую девочку

29.04.2020, 14:09, Разное

В Тверской области представители Следственного комитета РФ начали расследование в связи с гибелью ребёнка. По имеющимся данным, 1,5-годовалую девочку предположительно убила её опекунша.

Как стало известно, данное происшествие произошло 26 апреля в небольшом населённом пункте в Тверской области. По факту гибели ребёнка в дом к женщине прибыли медики и стражи порядка. При выяснении обстоятельств, она сообщила, что малышка задохнулась, подавившись куском хлеба. Тем не менее, осмотр заставил специалистов усомниться в её словах. Следствие не исключает насильственного удушения. В связи с этим в настоящий момент подозреваемая задержана.

Представители полиции по данному факту открыли уголовное дело. Сейчас ведётся проверка, по итогам которой определится временная мера пресечения. Следует отметить, подозреваемая опекала не только скончавшуюся 1,5-годовалую девочку, но и 5-летнего мальчика.