СК начал проверку из-за публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

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29.04.2020, 14:08, Новости дня

Следственный комитет начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной, сообщили в правоохранительных органах.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», – сказал источник ТАСС.

Официальные комментарии по данному поводу не поступали.

В начале года Мизулина говорила, что распространение лживой информации о наличии у нее иностранного гражданства – «это попытка дискредитировать весь российский парламент», передает РИА «Новости».

Она планировала направить запрос Генеральному прокурору РФ с просьбой «провести проверку по фактам сознательного распространения клеветнической информации и привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей». Она также подчеркнула, что находится в санкционных списках.



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