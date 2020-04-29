«Гознак» оценил опасность наличных в период коронавируса

29.04.2020, 14:08, Новости дня

Гендиректор печатающей банкноты компании «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что наличные деньги как переносчик вирусных инфекций не более опасны, чем любые другие предметы.

«И много исследований было по этому поводу. И в целом картина выглядит следующим образом: банкноты в этом смысле являются не большим и не меньшим носителем такого рода инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, то есть ручки двери, общественный транспорт и все что с этим связано», – передает РИА «Новости» слова гендиректора.

По его мнению, обсуждение вопроса о том, что банкноты могут быть переносчиком инфекций, – тема «достаточно давняя» и развивается последние десятилетия.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в РФ всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.