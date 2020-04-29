 

На «Золотой глобус» решено номинировать вышедшие только онлайн фильмы

29.04.2020, 14:08, Новости дня

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) изменила правила отбора фильмов для номинации на «Золотой глобус», впервые из-за пандемии коронавируса к участию будут допущены фильмы, которые вышли только онлайн, а не в кинотеатрах.

Соответствующее решение принято из-за закрытия всех кинозалов и кинотеатров в Лос-Анджелесе. Эти меры, как подчеркивают организаторы, временные, информирует «Интерфакс».

Ранее, претенденты на «Золотой глобус» должны были выполнить обязательное требование ассоциации – организовать показ фильма в кинотеатре для всех членов HFPA. На официальный показ фильма необходимо было пригласить всех участников, имеющих право голосовать за награды «Золотой глобус».

Сейчас же всем прокатчикам разрешено предоставить всем членам HFPA ссылку на фильм онлайн или копию на DVD-диске. Такой порядок будет действовать с 15 марта до даты, когда кинотеатры в Лос-Анджелесе откроются.

Аналогичным образом поступили организаторы кинопремии «Оскар». Из-за эпидемии коронавируса было решено изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн. 



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