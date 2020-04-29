 

Глава аннексированного Крыма: всех приезжающих в регион будут отправлять на две недели в обсерватор

29.04.2020, 14:05, Новости дня

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ближайшие дни подпишет указ о том, чтобы в обязательном порядке помещать в обсерватор на срок в две недели всех, кто приезжает на полуостров, но не имеет в Крыму регистрации или собственности.

“С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются в обсерватор. Не самоизоляция – а в обсерватор. Это вынужденная мера, считайте, до 14 мая – в обсерватор, других вариантов не будет”, – сказал Аксенов в среду во время заседания ежедневного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. 

Ранее о тех же мерах объявили власти Севастополя.

В Крыму с 2 апреля ввели карантин: на мосту на полуостров и на въезде в Севастополь стоят блокпосты, которые собирают информацию о въезжающих, а всех некрымчан обязывают самоизолироваться на две недели. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, в том числе в электронном виде​, в Крыму такой системы пока нет. 

Однако Крым является традиционным места отдыха на майские праздники для жителей крупных городов России, и в последние дни их число на полуострове выросло. И, как ожидается, вырастет еще больше в ближайшие сутки. Аксенов предупредил, что регион находится “перед реальной угрозой распространения коронавирусной инфекции из-за продолжительных майских праздников”. 

За последние сутки в Крыму, по данным местных властей, было выявлено 10 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 89.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. С момента аннексии Крыма недвижимостью на полуострове обзавелись многие российские деятели, близкие к Кремлю, в том числе телеведущий Дмитрий Киселев. А Аксенов ранее завлекал россиян в Крым, уверяя, что там можно дешево купить землю и недвижимость. 



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