 

В Таджикистане запретили регистрировать детей со славянскими суффиксами в фамилиях и отчествах

29.04.2020, 14:05, Новости дня

Нижняя палата парламента Таджикистана 29 апреля приняла поправки к закону “О государственной регистрации актов гражданского состояния”. Они запрещают “русифицировать” таджикские фамилии и отчества при регистрации имен новорожденных. А именно использовать славянские суффиксы “-ов”, “-ова”, “-ев”, “-ева” в таджикских фамилиях, а суффиксы “-ович”, “-овна”, “-евич” и “-евна” в таджикских отчествах, цитирует закон таджикистанское независимое агентство “Азия-Плюс”. 

Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён объяснил предложенные правительством поправки политикой “возрождения национальных имен”, которая действует в Таджикистане в последние годы. Вместо славянских суффиксов закон разрешает добавлять к фамилиям новорожденных таджикских суффиксы “-пур” (для детей мужского пола) и “-духт” (для детей женского пола).

Исключение в использовании славянских суффиксов будет сделано только для проживающих на территории Таджикистана национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычных. Они смогут сами выбирать, какие суффиксы использовать в фамилиях и отчествах при регистрации своих новорожденных детей, пояснил министр. 

Также, по слова министра, поправки касаются только детей, которые будут рождаться после принятия закона. Поэтому жителям Таджикистана, которые уже имеют “русифицированные” фамилии и отчества, не придется переделывать документы. 

Начиная с 2007 года вслед за президентом Таджикистана от русских суффиксов в фамилиях отказались многие высокопоставленные чиновники в стране: 

В 2011 году власти Таджикистана обязали родителей “давать ребенку имя в соответствии с национальными ценностями”, а в апреле 2016 года этническим таджикам официально запретили использовать русифицированные фамилии и отчества в документах. Также гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилий и отчеств своих детей, но официально запрет на них не был прописан в законе.  

Тем не менее, несмотря на эти запреты, тысячи жителей Таджикистана в последние годы вернулись к русскому варианту написания фамилий и отчеств с использованием суффиксов “-вич” и “-ов” (“-ев”). Особенно часто это делали те, кто уезжал в трудовую миграцию в Россию. Они объясняли, что у них возникали проблемы с фамилиями, оканчивающимися “-и”, “-зод”, “-зода”, “-он”, “-ён”, “-йен”, “-ёр”, “-ниё”, “-фар”, и из-за этого они решили снова оформить документы на свои прежние, “русские фамилии”. 

 



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