 

Xiaomi и Redmi получат обновления для графических драйверов

29.04.2020, 13:53, Разное

Впервые смартфоны Xiaomi и Redmi получат апдейт для графических драйверов. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro.
Таким образом, они вошли в список небольшого количества устройств вроде Pixel 4, 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 и S10, которые ранее также получили данное программное обеспечение. Стоит напомнить, что около месяца назад разработчики из Qualcomm и Google продемонстрировали возможности инструмента Android GPU Inspector, обновляющего графические драйвера для смартфонов «по воздуху» с помощью сервиса Google Play.

Первыми устройствами, получившими апдейт, стали 2 девайса от Google и Samsung – Pixel 4, 4 XL и Galaxy Note 10 и Galaxy S10 соответственно. К слову, их аппаратной основой является Snapdragon 855. Что касается Xiaomi Mi 10 и Redmi K30 Pro, то в качестве процессора у них функционирует более производительный Snapdragon 865. Загрузить обновление для графических драйверов можно лишь в фирменном магазине Xiaomi, так как для бренда закрыты сервисы Google из-за санкций.



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