«АвтоВАЗ» представит обновленную LADA Granta

29.04.2020, 13:53, Разное

Российский производитель «АвтоВАЗ» в настоящее время работает над новой модификацией LADA Granta. Новинка может появиться на рынке через 1-2 года.

Интерьер нового автомобиля LADA Granta приведет к фирменному X-образному стилю, в качестве платформы будет применяться архитектура Global Access. Следующая генерация с данной «тележкой» получит также подрамник и более комфортную подвеску, какой нет в текущей модификации. Не исключается, что отечественные инженеры также перенесут суппорты, тормозные диски и ступицы с Access в модернизированную Granta.

Согласно прогнозу отечественных журналистов «За рулем», новинка от «АвтоВАЗа» выйдет на рынок с иным каркасом кузова, который позаимствуют у актуальной машины Renault Logan. Такой технический ход поможет сделать российское транспортное средство вместительнее и объемнее, чем оно является сейчас. Изменится система задней подвески, которую оснастят балкой с разнесенными фрагментами вместо механизма с совмещенными с пружинами амортизаторами. Под капотом конструкторы поместят 1,6-литровый агрегат, способный генерировать 87, 98 и 106 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Данный агрегат станет функционировать в паре с четырехступенчатой «автоматикой» или роботизированной коробкой передач. На основе данной информации эксперты сделали вывод, что обновленная модификация «АвтоВАЗа» LADA Granta частично внешне и технически будет напоминать зарекомендовавший себя бюджетник Renault Logan.