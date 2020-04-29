 

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын

29.04.2020, 13:50, Разное

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная, 31-летняя Кэрри Саймондс, стали родителями сегодня утром. У пары родился сын. Роды проходили в одной из клиник Лондона. По словам пресс-секретаря премьера, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Пара поблагодарила врачей за помощь.

О беременности Саймондс стало известно 1 марта. Предполагалось, что первый общий ребенок пары должен появиться на свет летом, но официально никто из родителей предполагаемую дату родов не подтврждал.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Для Джонсона новорожденный стал шестым ребенком. Впрочем, отцом скольких детей на самом деле является политик, доподлинно неизвестно. Официально он признал только пятерых. Помимо двух дочерей и двух сыновей от Марины Уиллер (вместе супруги прожили 25 лет и расстались в 2018 году), у Бориса есть внебрачная дочь, родившаяся в 2009 году от романа с арт-консультантом Хелен Макинтайр. Сначала Борис отрицал свое отцовство, но после громких судебных разбирательств в 2013 году имя политика на законных основаниях появилось в графе “отец” в свидетельстве о рождении девочки.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс пока не женаты. Они планируют узаконить свои отношения после окончания пандемии.

Ранее Борис Джонсон успешно переболел коронавирусом – сейчас политик здоров и чувствует себя хорошо. 



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