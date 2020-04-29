В Совфеде ответили на выпад Эстонии против «Бессмертного полка»

29.04.2020, 13:48, Новости дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что намерен обратиться в соответствующие международные инстанции по поводу высказываний главы эстонского парламента Хенна Пыллуааса об акции «Бессмертный полк».

Клинцевич заявил, что в данном случае «нужно задуматься Европе, миру и прибалтийским народам, руководители которых стали у власти, сегодня так вольно трактующие память о русском советском солдате, который спас Россию, спас Европу, спас мир от фашистской чумы», передает «Ридус».

«Мы обратимся по поводу данного высказывания в соответствующие международные инстанции. Мы не позволим затоптать память нашего солдата-победителя, которую накануне 75-летней годовщины Победы они пытаются исковеркать, исказить», – добавил он.

Сенатор возмущен тем, что даже в нынешнее сложное время, когда во всем мире озабочены, как сохранить здоровье людей и не допустить распространения коронавирусной инфекции, эстонские власти продолжают насаждать нацистскую идеологию, организуют факельные шествия с людьми в нацистской форме.

Ранее Пыллуаас заявил, что российская акция «Бессмертный полк» является для эстонцев «символом репрессий и убийств».