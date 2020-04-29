 

Кабмин утвердил временные правила работы вахтовым методом

29.04.2020, 13:48, Новости дня

Правительство утвердило временные правила работы вахтовым методом в условиях эпидемии коронавируса, они будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, руководителям регионов рекомендовано «оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод работы, в медицинском обслуживании, оказании услуг связи, в транспортном, продовольственном, бытовом и ином необходимом обеспечении работников, находящихся в местах выполнения работы вахтовым методом, местах сбора на вахту, находящихся в пути к месту выполнения работы и обратно», передает ТАСС.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек. Во вторник в России было подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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