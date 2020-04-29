Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

29.04.2020, 13:48, Новости дня

Новая французская атомная подводная лодка Suffren впервые вышла в море, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Первое погружение в море штурмовой атомной подводной лодки Suffren. Спасибо всем пламенным и увлеченным сотрудникам, которые мобилизовались, чтобы пройти этот важный этап. Подъем силы наших средств обороны продолжается благодаря вам», – написала Парли в Twitter.

Пост министр сопроводила фото подлодки.

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— Florence Parly (@florence_parly) April 29, 2020

Suffren – первая в серии из шести АПЛ типа «Барракуда». Она была заложена в декабре 2007 года.