“Похожа на покойную Гурченко”: Анохина ужаснула последствиями пластики

29.04.2020, 13:45, Разное

Пока другие звезды отсиживаются на карантине по домам, бывшая жена рэпера Гуфа решила не терять времени даром. Она отправилась в клинику, чтобы сделать подтяжку лица и модную нынче процедуру под названием “лисий взгляд”. Кожу на голове поднимают таким образом, что получаются “брови вразлет”.

Айза Анохина никогда не скрывала, что является сторонницей процедур “красоты”. В своей публикации она перечислила все манипуляции с телом, а также рассказала, что ее подвигло на очередное хирургическое вмешательство.

“Да, вчера я исполнила свою давнюю мечту и сделали бровки вверх (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написала Айза Анохина.

Женщина отметила, что никогда не делала ринопластику, как думают многие. Хотя операция “на нос” все же была – ей исправляли кривую перегородку. В губах у артистки увеличивающий гель, также звезда обращалась в клинику за липосакцией и 3D-моделированием тела после вторых родов.

В “Сторис” певица показала, что из головы торчат штыри. Правда, они временные, их скоро уберут. А после того, как спадет отек и снимут пластыри, брови слегка опустятся в более естественное положение. Теперь исполнительнице не придется вкалывать ботокс в лоб, чтобы разглаживать кожу, сообщает издание ФАН.

Поклонники с восторгом восприняли откровенные признания Айзы Анохиной. Многие отметили, что тоже бы хотели прибегнуть к помощи пластических хирургов.

Нашлись и те, кто не оценили очередных экспериментов артистки. “Что ж все хотят быть похожими на покойную Гурченко?”, “Еще чуть – чуть и все станут одинаковыми с этими подтяжками , губами и т.д.”, “Очень надеюсь, что профессионал над вами работал”, “Полюбить себя намного дешевле) но дольше”, – написали недовольные.

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Публикация от A I Z A I S T H E M O O N (@aizalovesam) 28 Апр 2020 в 9:59 PDT